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هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟

بسام أبو زيد الكاتب: بسام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-03 | 13:35
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هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟
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هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟

هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟

السوبرماركت هي من الشركات التي يفترض أن تستفيد من دولار صيرفة بمعدل ١٠ مليار ليرة شهريا، ولكنها في الواقع تعتمد دولار السوق السوداء في عمليات التسعير..
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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