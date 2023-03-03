صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت

صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت

على طول هذا الشاطئ يبحر الصيادون في مراكبهم يوميًا بحثًا عن رزقهم في البحر.



ولكن هذا الرزق يكون أحيانًا بطعم البارود...