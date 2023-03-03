الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-03 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت
0
min
صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت
صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت
على طول هذا الشاطئ يبحر الصيادون في مراكبهم يوميًا بحثًا عن رزقهم في البحر.
ولكن هذا الرزق يكون أحيانًا بطعم البارود...
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
صيد
السمك
التالي
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... هيكل فارغ بصلاحيات كبيرة
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:03
بايدن خضع لإزالة ورم جلدي سرطاني "صغير" في شباط
أخبار دولية
16:03
بايدن خضع لإزالة ورم جلدي سرطاني "صغير" في شباط
0
أخبار دولية
15:53
المفوض السامي للأمم المتحدة يدين تصريحات وزير إسرائيلي "غير المقبولة"
أخبار دولية
15:53
المفوض السامي للأمم المتحدة يدين تصريحات وزير إسرائيلي "غير المقبولة"
0
أمن وقضاء
14:57
إقفال نفق سليم سلام السبت والأحد لتنفيذ أعمال صيانة
أمن وقضاء
14:57
إقفال نفق سليم سلام السبت والأحد لتنفيذ أعمال صيانة
0
أمن وقضاء
13:45
مروّجا مخدرات ينشطان في عدة مناطق ضمن بيروت...
أمن وقضاء
13:45
مروّجا مخدرات ينشطان في عدة مناطق ضمن بيروت...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التعليم متوقف في المدرسة الرسمية..وسوسن ديب تحول منزلها الى مدرسة مجانية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التعليم متوقف في المدرسة الرسمية..وسوسن ديب تحول منزلها الى مدرسة مجانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-02-27
فوائد الألوفيرا للبشرة... تعرفوا إليها!
موضة وجمال
2023-02-27
فوائد الألوفيرا للبشرة... تعرفوا إليها!
0
عالم الطبخ
2023-02-23
بسكويت اليانسون الصيامي… إليكم الوصفة الشهية!
عالم الطبخ
2023-02-23
بسكويت اليانسون الصيامي… إليكم الوصفة الشهية!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-19
دار عبادة اماراتي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-19
دار عبادة اماراتي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث
0
امن وقضاء
2023-02-23
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
امن وقضاء
2023-02-23
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التعليم متوقف في المدرسة الرسمية..وسوسن ديب تحول منزلها الى مدرسة مجانية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التعليم متوقف في المدرسة الرسمية..وسوسن ديب تحول منزلها الى مدرسة مجانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المصارف واصلت تعليق الإضراب
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المصارف واصلت تعليق الإضراب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟
0
أخبار دولية
13:32
فعاليات الدورة العشرين من مهرجان أبوظبي إنطلقت
أخبار دولية
13:32
فعاليات الدورة العشرين من مهرجان أبوظبي إنطلقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ماذا لو عاد الزمن ثلاث سنوات أو أكثر بقليل الى الوراء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ماذا لو عاد الزمن ثلاث سنوات أو أكثر بقليل الى الوراء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صيد السمك بطعم البارود... هذه قصة صيادي الديناميت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
11:07
بيان جديد من جمعية المصارف..
اقتصاد
11:07
بيان جديد من جمعية المصارف..
2
اقتصاد
03:21
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
03:21
إنخفاض في أسعار المحروقات
3
منوعات
06:20
خاض التحدّي على "تيك توك" وانتهى حلمه... لحظة مرح حوّلت حياة ناجي إلى جحيم!
منوعات
06:20
خاض التحدّي على "تيك توك" وانتهى حلمه... لحظة مرح حوّلت حياة ناجي إلى جحيم!
4
أمن وقضاء
13:29
مجموعة روتانا الاعلامية والـ LBCI والضاهر: حل جميع النزاعات والتنازل عن الدعاوى
أمن وقضاء
13:29
مجموعة روتانا الاعلامية والـ LBCI والضاهر: حل جميع النزاعات والتنازل عن الدعاوى
5
فنّ
06:25
مطالبة بوقف نشر أغنية كارول سماحة وحذف اسم محمود درويش
فنّ
06:25
مطالبة بوقف نشر أغنية كارول سماحة وحذف اسم محمود درويش
6
أخبار لبنان
05:10
وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم
أخبار لبنان
05:10
وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم
7
حال الطقس
23:54
طقس دافئ يؤثر على لبنان...
حال الطقس
23:54
طقس دافئ يؤثر على لبنان...
8
منوعات
04:22
إنقاذ حصان من تحت الأنقاض في تركيا بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال... وفيديو يوثّق المشهد
منوعات
04:22
إنقاذ حصان من تحت الأنقاض في تركيا بعد 21 يومًا على وقوع الزلزال... وفيديو يوثّق المشهد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store