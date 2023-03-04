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خمسون ألف ليرة مقابل رفع النفايات في فنيدق العكارية… هل هي مُكلفة؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-03-04 | 13:22
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خمسون ألف ليرة مقابل رفع النفايات في فنيدق العكارية… هل هي مُكلفة؟
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خمسون ألف ليرة مقابل رفع النفايات في فنيدق العكارية… هل هي مُكلفة؟

خمسون الف ليرة.. تساهم في رفع النفايات من أمام منازلنا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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