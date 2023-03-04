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o
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هل ينجح نتنياهو بتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-04 | 13:42
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هل ينجح نتنياهو بتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية؟
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هل ينجح نتنياهو بتوسيع الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية؟
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نتنياهو
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