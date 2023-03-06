نقابة الصيادلة تردّ على تقرير الـ LBCI

ردّت نقابة الصيادلة، علىالوارد في أخبار المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI حول تفاوت الاسعار بين صيدلية والاخرى ، وتعذر تفتيش الصيدليات من قبل نقابة صيادلة لبنان بسبب عدم توفّر البنزين ناسباً الموضوع لمصدر موثوق في النقابة.وأكدت نقابة صيادلة لبنان ان تفتيش نقابة صيادلة لبنان المؤلّف من ١٦ صيدلي مفتّش يقوم بزيارة كل الصيدليات بشكل دوري، والتأكّد من خلوّها من أي دواء غير مسجّل في وزارة الصحة والالتزام بالمؤشّر الصادر عن وزارة الصحة، واحالة المخالفين الى هيأة التحقيق ومجلس التأديب لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، وهي من بادرت الى اطلاق حملة التفتيش منذ أكثر من سنة حمايةً للصيادلة والمواطنين معاً.ورجت من وسائل الاعلام الاستحصال على اي معلومة من مجلس النقابة ممثلاً بنقيب الصيادلة د جو سلوم، ورجت من المواطنين الابلاغ عن اي مخالفة عبر التواصل مع النقابة على الرقم 01-611081 او النقيب 03-366354 ، وذلك لاجراء المقتضى.