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نقابة الصيادلة تردّ على تقرير الـ LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-06 | 01:46
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نقابة الصيادلة تردّ على تقرير الـ LBCI
نقابة الصيادلة تردّ على تقرير الـ LBCI
ردّت نقابة الصيادلة، على
التقرير
الوارد في أخبار المؤسسة اللبنانية للارسال LBCI حول تفاوت الاسعار بين صيدلية والاخرى ، وتعذر تفتيش الصيدليات من قبل نقابة صيادلة لبنان بسبب عدم توفّر البنزين ناسباً الموضوع لمصدر موثوق في النقابة.
وأكدت نقابة صيادلة لبنان ان تفتيش نقابة صيادلة لبنان المؤلّف من ١٦ صيدلي مفتّش يقوم بزيارة كل الصيدليات بشكل دوري، والتأكّد من خلوّها من أي دواء غير مسجّل في وزارة الصحة والالتزام بالمؤشّر الصادر عن وزارة الصحة، واحالة المخالفين الى هيأة التحقيق ومجلس التأديب لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، وهي من بادرت الى اطلاق حملة التفتيش منذ أكثر من سنة حمايةً للصيادلة والمواطنين معاً.
ورجت من وسائل الاعلام الاستحصال على اي معلومة من مجلس النقابة ممثلاً بنقيب الصيادلة د جو سلوم، ورجت من المواطنين الابلاغ عن اي مخالفة عبر التواصل مع النقابة على الرقم 01-611081 او النقيب 03-366354 ، وذلك لاجراء المقتضى.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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