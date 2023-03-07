الأمم المتحدة: الحرب الروسية على أوكرانيا ستنعكس على حقوق "الأجيال المقبلة"

اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء أن حجم الدمار الذي ألحقته روسيا بأوكرانيا سينعكس على حقوق الأجيال المقبلة.وقال تورك في خطاب خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن "الحرب في أوكرانيا أسفرت عن ضحايا مدنيين ودمار على نطاق صادم".وأضاف "ستكون حقوق الأوكرانيين منتهكة لأجيال مقبلة، وتأثير الحرب على أسعار المحروقات والطعام، كما التوترات الجيوسياسية، يؤثر على شعوب كافة مناطق العالم".وتابع "واقع أن أضرارًا من هذا النوع تمكنت من التسبب مرة أخرى في العالم، بحرب في أوروبا هو خيانة للوعود بالتغيير" التي قُطعت غداة الحرب العالمية الثانية.وأعرب تورك عن قلقه من الأمور التي تحصل في روسيا. وأشار إلى إغلاق صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلة و"مجموعة هلسنكي بموسكو"، أقدم منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، ورأى في ذلك "مؤشرًا جديدًا على انتهاء المساحة العامة الروسية".وقال "الرسائل المؤيدة للحرب المستمرة على وسائل الإعلام الرسمية، تغذي الصور النمطية وتؤجّج الكراهية والعنف".ولفت إلى أن أكثر من 180 تحقيقًا جنائيًا فُتح في روسيا بتهم التشهير بالقوات المسلحة. ومن بين الأشخاص المُدانين صحافي ومسؤول في بلدية.وذكّر بأن "منذ كانون الأول، أي شخص أو كيان يُعتبر +تحت تأثير خارجي+، وهو تصنيف مبهم، يمكن أن يُعدّ +عميلًا للخارج+ ويخضع لقيود كثيرة".