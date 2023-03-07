الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة: الحرب الروسية على أوكرانيا ستنعكس على حقوق "الأجيال المقبلة"

تقارير نشرة الاخبار
2023-03-07 | 12:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة: الحرب الروسية على أوكرانيا ستنعكس على حقوق &quot;الأجيال المقبلة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأمم المتحدة: الحرب الروسية على أوكرانيا ستنعكس على حقوق "الأجيال المقبلة"

الأمم المتحدة: الحرب الروسية على أوكرانيا ستنعكس على حقوق "الأجيال المقبلة"

اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء أن حجم الدمار الذي ألحقته روسيا بأوكرانيا سينعكس على حقوق الأجيال المقبلة.
      
وقال تورك في خطاب خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن "الحرب في أوكرانيا أسفرت عن ضحايا مدنيين ودمار على نطاق صادم".
     
وأضاف "ستكون حقوق الأوكرانيين منتهكة لأجيال مقبلة، وتأثير الحرب على أسعار المحروقات والطعام، كما التوترات الجيوسياسية، يؤثر على شعوب كافة مناطق العالم".
      
وتابع "واقع أن أضرارًا من هذا النوع تمكنت من التسبب مرة أخرى في العالم، بحرب في أوروبا هو خيانة للوعود بالتغيير" التي قُطعت غداة الحرب العالمية الثانية.
      
وأعرب تورك عن قلقه من الأمور التي تحصل في روسيا. وأشار إلى إغلاق صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلة و"مجموعة هلسنكي بموسكو"، أقدم منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، ورأى في ذلك "مؤشرًا جديدًا على انتهاء المساحة العامة الروسية".
      
وقال "الرسائل المؤيدة للحرب المستمرة على وسائل الإعلام الرسمية، تغذي الصور النمطية وتؤجّج الكراهية والعنف".
      
ولفت إلى أن أكثر من 180 تحقيقًا جنائيًا فُتح في روسيا بتهم التشهير بالقوات المسلحة. ومن بين الأشخاص المُدانين صحافي ومسؤول في بلدية.
      
وذكّر بأن "منذ كانون الأول، أي شخص أو كيان يُعتبر +تحت تأثير خارجي+، وهو تصنيف مبهم، يمكن أن يُعدّ +عميلًا للخارج+ ويخضع لقيود كثيرة".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

الأمم المتحدة

الحرب الروسية

أوكرانيا

LBCI التالي
هل عاد النبض إلى مباحثات الملف الرئاسي؟
مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-17

الحرب الروسية على أوكرانيا تتصدر أجندات مؤتمر ميونيخ للأمن

LBCI
أخبار دولية
2023-02-15

الأمم المتحدة تطلب 5,6 مليارات دولار للمساعدة الانسانية في أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-15

الأمم المتحدة تطلب 5,6 مليارات دولار للمساعدة الانسانية في أوكرانيا العام 2023

LBCI
أخبار دولية
2022-12-26

أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من الأمم المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الأوركسترا العربية الوطنية تكرّم الفنان وليد توفيق في Dearborn الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

منتجات نسائية أغلى سعراً من منتجات الرجال .. فما الأسباب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ماذا يفعل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في العراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مريم ورنا إبتكرتا أجمل التصاميم من النفايات!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2023-03-03

برغر صيامي... جرّبوها وتلذذوا بها!

LBCI
أخبار لبنان
07:33

إجتماع وزاري للبحث في شؤون المطار

LBCI
صحة وتغذية
08:42

إليكم فوائد شرب ماء الحامض الدافئ صباحًا!

LBCI
منوعات
2023-03-03

خاض التحدّي على "تيك توك" وانتهى حلمه... لحظة مرح حوّلت حياة ناجي إلى جحيم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الأوركسترا العربية الوطنية تكرّم الفنان وليد توفيق في Dearborn الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

منتجات نسائية أغلى سعراً من منتجات الرجال .. فما الأسباب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ماذا يفعل وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في العراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مريم ورنا إبتكرتا أجمل التصاميم من النفايات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في يومهن العالمي... هن أيضًا يضبطن الأمن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما مصير اللاعب الذي يجب أن يأخذ الجنسية ليلعب مع منتخب لبنان لكرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هل من خطوات عملانية لتأمين قطاعات الدولة التي تربطنا بالخارج؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الحماسة على صيرفة هذه المرة ضعيفة... ما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ماذا تخفي الحماوة عشية أسبوع من موعد إنتخابات إتحاد العائلات البيروتية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:14

تسعيرة جديدة للمحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
03:03

اقتحموا أحد المنازل مهدّدين من بداخله بقوة السلاح وسرقوا من خزنة حديدية مالاً ومجوهرات... وشعبة المعلومات كشفت هويتهم وأوقفت اثنين منهم

LBCI
خبر عاجل
03:42

معلومات للـLBCI عن لقاء بخاري-الراعي : بكركي توافق المملكة على المواصفات التي تحدث عنها السفير السعودي بحسب ما أكد المسؤول الاعلامي في بكركي على سؤال للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
03:41

معلومات للـLBCI عن لقاء بخاري-الراعي : بخاري أكد للراعي أن السعودية ليس لديها شخصية معينة تدعمها للرئاسة لكنها تتحدث عن رئيس انقاذي ليس منغمسا بالفساد السياسي والمالي

LBCI
امن وقضاء
05:23

أمن الدّولة تقفل سوبرماركت في عين الدلب بالشمع الاحمر وتوقف مديره

LBCI
أخبار لبنان
04:08

لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي

LBCI
أخبار دولية
01:42

زلزال بقوة ست درجات يضرب جنوب الفيليبين

LBCI
فنّ
04:36

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائيّة في النيابة العامة الاستئنافيّة... إليكم تفاصيلها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة