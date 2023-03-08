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في الجيش اللبناني: "إلى جانب كل رجل عظيم.. إمرأة عظيمة!"
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-08 | 13:19
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في الجيش اللبناني: "إلى جانب كل رجل عظيم.. إمرأة عظيمة!"
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في الجيش اللبناني: "إلى جانب كل رجل عظيم.. إمرأة عظيمة!"
في الجيش اللبناني: "إلى جانب كل رجل عظيم.. إمرأة عظيمة!"
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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