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جمعيات المصارف العربية وضعت ورقة إصلاحية تقترح إعادة جدولة الودائع
الكاتب:
ليا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-09 | 13:01
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جمعيات المصارف العربية وضعت ورقة إصلاحية تقترح إعادة جدولة الودائع
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جمعيات المصارف العربية وضعت ورقة إصلاحية تقترح إعادة جدولة الودائع
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