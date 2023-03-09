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وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في موسكو.. ماذا في جعبته؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-03-09 | 14:09
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وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في موسكو.. ماذا في جعبته؟
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وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في موسكو.. ماذا في جعبته؟

ماذا في جعبته؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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