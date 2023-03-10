الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائية 10-03-2023

تقارير نشرة الاخبار
2023-03-10 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائية 10-03-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائية 10-03-2023

في لحظة دولية واقليمية مهمة، عادت العلاقات السعودية الايرانية ومن بوابة الصين .
فاليوم أعلن في بيان ثلاثي صدر عن كل من الصين والسعودية وايران التوصل الى اتفاق على استئناف العلاقات الديبلوماسية بين الرياض وطهران، واعادة فتح السفارات بينهما خلال شهرين .
كما اكد البيان احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وتفعيل اتفاقيات التعاون الامني والاقتصادي بين البلدين، على ان يعقد وزيرا خارجية المملكة وايران اجتماعا لتفعيل المقررات وتعزيز العلاقات .
اعلان الاتفاق جاء في وقت يشهد العالم سباقا شرسا على النفوذ بين الصين والولايات المتحدة التي تراقب تمدد بكين في كل من الشرق الاوسط وافريقيا.
 
كما  يشهد العالم حربا روسية على اوكرانيا، تدعم خلالها واشنطن كييف وتحاول بكين لعب دور الوسيط فيها فيما تمد طهران روسيا بسلاح الطائرات المسيرة الذي غير قواعد المعركة.
اما الملف النووي الايراني فبلغ حد الخطوط الحمر بين العودة الى مفاوضات فيينا وتمكن طهران من تخصيب اليورانيوم بنسبة 84%  واقترابها من تصنيع قنبلة نووية في غضون اسابيع قليلة  بحسب ما تقول اسرائيل  التي اعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ان لبلاده الحق في توجيه ضربة استباقية الى ايران  دفاعا عن النفس .
 
اللحظة الدولية والاقليمية الدقيقة هذه  يضاف اليها اكثر من ملف عالق بين السعودية وايران اهمه من دون منازع حرب اليمن .
فما المنتظر بعد اعلان الاتفاق ؟
 
-الصين دخلت الشرق الاوسط بقوة وهدفها تأمين منطقة اساسية على خط الحرير وهي تعتبر ان اتفاقا سعوديا ايرانيا قد يبعد المنطقة عن التوترات والحروب .
-الولايات المتحدة  قالت ان السعوديين ابلغوها باتصالاتهم مع الايرانيين ,ولكنها اكدت ان لا دور لها في الاتفاقية وانها ستراقب التزام طهران بها  وهي بذلك تشكك باتفاق لعبت بكين فيه دورا محوريا .
-اسرائيل لم تعلق  رسميا حتى الساعة الا ان صحافيين نقلوا عن مسؤول رفيع قوله : ان الاتفاق جاء نتيجة ضعف كل من الولايات المتحدة والغرب والحكومة الاسرائيلية السابقة تجاه طهران .
-السعودية اثبتت قدرة ديبلوماسية عالية  فهي طورت علاقاتها ببكين من جهة  وبواشنطن من جهة اخرى وهنا لا بد من التذكير بمناورة الرمال الحمراء المرتقبة بعد ايام قليلة في صحراء المملكة بين الجيشين الاميركي والسعودي.
-ايران التي تترقب بحذر ما تعتبرها حركة مريبة اميركية اسرائيلية قد تصل الى حدود ضربة عسكرية نجحت في تبريد الامور بينها وبين السعودية .
تبريد يفترض ان ينسحب على اليمن اولا وقد يليه تبريد على مستوى سوريا العراق ولبنان .
شهران حاسمان امام منطقة وعالم يتغيران ...
اما في لبنان فسؤال واحد : يعني رح يصير في رئيس ؟
الجواب : القصة اكبر بكثير من لبنان .

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

LBCI التالي
توتر في الاراضي الفلسطينية المحتلة: حماس تضرب العمقَ الاسرائيلي وجيشُ الاحتلال يقتحمُ جنين
ملف منح الجنسية للاعب الاميركي عمري سبيلمان لتعزيز المنتخب اللبناني لكرة السلة يشهد مزيدا من التقدم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-09

مقدمة النشرة المسائية 9-3-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-08

مقدمة النشرة المسائية 08-03-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-07

مقدمة النشرة المسائية 07-03-2023

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-03-06

مقدمة النشرة المسائية 06-03-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

النساء أثبتن أنفسهن في عالم الفنون القتالية المختلطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم التصميم الإيطالي في بيروت: مزيج بين الإضاءة والذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

محميات لبنان... وجه لبنان الجميل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فريز لبنان أطيب من الأجنبي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:22

نائب يدخل الى مصرف ولم يخرج الا بوعد...

LBCI
منوعات
2023-03-03

تقديراً لإبداعه في مجال تصميم الحفلات والمناسبات الاجتماعية ...اللبناني وليد باز يحصد جائزة عالمية

LBCI
حال الطقس
2023-03-08

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هل يعيق توفّر الاعتمادات المالية إجراء الانتخابات البلدية؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

النساء أثبتن أنفسهن في عالم الفنون القتالية المختلطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم التصميم الإيطالي في بيروت: مزيج بين الإضاءة والذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

محميات لبنان... وجه لبنان الجميل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فريز لبنان أطيب من الأجنبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الجيش يسهل العمل الطبوغرافي... شبكةٌ جديدة عبر الإنترنت أصبحت بمتناول يد المسّاحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هل يعيق توفّر الاعتمادات المالية إجراء الانتخابات البلدية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الدشم والمسلحون في مخيم عين الحلوة ... هل يسبق الاشتباك تسليم القاتل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
11:38

ارتفاع دولار منصة صيرفة

LBCI
اقتصاد
10:34

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز ونفت وجود نقص في مادة الطحين

LBCI
آخر الأخبار
09:53

ارتفاع طفيف بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
06:59

بعد انقطاع العلاقات بين السعودية وايران لسنوات... اتفاق على استئنافها واعادة فتحِ سفارتيهما

LBCI
خبر عاجل
07:25

الحلبي: تحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية بدوامي قبل وبعد الظهر

LBCI
خبر عاجل
10:13

نصرالله عن الإتفاق السعودي - الإيراني: تطور مهم ولو سار في مساره الطبيعي من الممكن ان يفتح أفاقا في كل المنطقة ومن ضمنها لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:44

بيان سعودي إيراني صيني: اتفاق استئناف العلاقات يتضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

LBCI
اقتصاد
07:40

التوقف موقتا عن تنفيذ الحكم الصادر بحق "بنك ميد"... ولماذا توقف عدد من المصارف عن عمليات صيرفة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة