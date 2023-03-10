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الجيش يسهل العمل الطبوغرافي... شبكةٌ جديدة عبر الإنترنت أصبحت بمتناول يد المسّاحين
الكاتب:
بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-10 | 13:27
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الجيش يسهل العمل الطبوغرافي... شبكةٌ جديدة عبر الإنترنت أصبحت بمتناول يد المسّاحين
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الجيش يسهل العمل الطبوغرافي... شبكةٌ جديدة عبر الإنترنت أصبحت بمتناول يد المسّاحين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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