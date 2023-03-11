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يعزف على أكثر من ثلاثين آلة موسيقية... موهبة عكارية بطلها الفتى أشرف ياسين
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-11 | 14:31
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يعزف على أكثر من ثلاثين آلة موسيقية... موهبة عكارية بطلها الفتى أشرف ياسين
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يعزف على أكثر من ثلاثين آلة موسيقية... موهبة عكارية بطلها الفتى أشرف ياسين
يعزف على أكثر من ثلاثين آلة موسيقية... موهبة عكارية بطلها الفتى أشرف ياسين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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