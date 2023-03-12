بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار

بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار

شهدت الرياضة فصلاً أسودَ من فصولها، مع الإشكالات العنيفة التي تخللت مباراة فريقي العهد والأنصار على ملعب فؤاد شهاب في جونيه، وسجل فيها 3 أهداف مقابل 2 لصالح العهد، قبل أن يتم توقيفها.



وتم تكسير العديد من الكراسي والسياج، حتى وصلت الى محاولة حرق اضافة الى أعمال الشغب.



في السياق، رأى رئيس بلدية جونية جوان حبيش أنهم مصممون ان يبقى المجمّع منارة للرياضة لكل لبنان، وسيتم اصلاح كل شيء صباحاً.



وأضاف: "المكشلة ليست بالماديات بل بالنفوس، ويجب تعليم شبابنا ان هذه المنشآت هي لهم، فالرياضة ليست تكسير، وهذا الأمر اصبح موضة، وهناك أمر يجب معالجته".