الاردن والعائلة الملكية تزف اميرتها ايمان وعريسها جميل

الاردن والعائلة الملكية تزف اميرتها ايمان وعريسها جميل

في ظل اجواء من الرومانسية والرقي والالتزام بالثقافة الأردنية التراثية، جرى حفل عقد القران تقدمه أفراد العائلة الملكية وعلى رأسها الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، وولي العهد الأمير الحسين، إضافة إلى امراء واميرات وأفراد أسرة العريس وضيوف محليين وعرب فرح اردني بامتياز استضافه القصر الملكي الذي يطلق عليه تسمية "بيت الأردن" وتابعه ايضا ملايين الاردنيين والعرب وذلك عبر بث مباشر هو الاول لحفل زفاف اميرة من أبناء ملوك الاردن عبر قناة تابعة للديوان الملكي.