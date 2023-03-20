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كيف إنعكس الاتفاق السعودي الايراني على اليمن والعراق؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-20 | 14:39
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كيف إنعكس الاتفاق السعودي الايراني على اليمن والعراق؟
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كيف إنعكس الاتفاق السعودي الايراني على اليمن والعراق؟
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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