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مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-21 | 14:54
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مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا
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مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا
اليكم التفاصيل..
مهرجان "بيروت ترنم" في أمسيةِ تحيةٍ لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت، الى سوريا وتركيا.
اليكم التفاصيل..
*
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