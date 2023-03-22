تحرك للعسكريين المتقاعدين لم يخلُ من المواجهات مع القوى الامنية

على وقع تأرجح سعر صرف الدولار صعودا ونزولا، مع ما يعنيه من تداعيات في مختلف القطاعات على حياة المواطن اليومية، تحرك للعسكريين المتقاعدين إستنكاراً لتدهور قيمة رواتبهم وتردّي أحوالهم المعيشيّة، لم يخلُ من المواجهات مع القوى الامنية.