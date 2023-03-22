بين تركيا والعراق أكثر من ملف...

يعاني العراق بشدة من نقص المياه، ولا سيما بسبب سد إيليسو التركي الذي بُني عند منبع نهر دجلة الذي ينبع من تركيا، وسد أتاتورك على نهر الفرات الذي ينبع ايضا من تركيا، هذا اضافة الى سدود تركية اخرى بنيت على روافد أصغر.