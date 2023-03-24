الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
درون تضربُ اميركي في سوريا والجيشُ الاميركي يرد
الكاتب:
ريتا قربان خوري
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-24 | 09:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
درون تضربُ اميركي في سوريا والجيشُ الاميركي يرد
0
min
درون تضربُ اميركي في سوريا والجيشُ الاميركي يرد
ضربات جوية أميركية في شرق سوريا رداً على هجومٍ بطائرةٍ بلا طيار
هذا الفيديو يظهر اشتعال نيران في مدينة دير الزور في سوريا عقب ضربة اميركية جوية بحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل.
الضربة الجوية اقر بتنفيذها الجيش الأميركي في شرق سوريا تحديدا ليل الخميس الجمعة، وقال انها ردا على هجوم بطائرة مسيّرة الخميس كان استهدف منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي وجرح ستة آخرين.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
ضربات جوية أميركية
شرق سوريا
هجومٍ
طائرةٍ بلا طيار
التالي
بربرا ليف تجولُ محلياً بصمت.. ماذا في التفاصيل؟
مواجهة قوية في تصفيات بطولة اوروبا لكرة القدم ولقاء مهم في الـ nba
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:20
مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية على شرق سوريا
أخبار دولية
03:20
مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية على شرق سوريا
0
أخبار دولية
2023-03-11
روسيا تستعيد 49 طفلاً يتيماً من مخيمات الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا
أخبار دولية
2023-03-11
روسيا تستعيد 49 طفلاً يتيماً من مخيمات الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا
0
أخبار دولية
2023-03-08
سبعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا
أخبار دولية
2023-03-08
سبعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا
0
أخبار دولية
2023-03-08
أربعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا
أخبار دولية
2023-03-08
أربعة قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
هل تنطوي اللامركزية الإدارية المالية على تقسيم أو شكل من أشكال الفدرالية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
هل تنطوي اللامركزية الإدارية المالية على تقسيم أو شكل من أشكال الفدرالية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
المصارف تتحدث عن مخطط مشبوهة وراء الهجمات عليها
تقارير نشرة الاخبار
14:32
المصارف تتحدث عن مخطط مشبوهة وراء الهجمات عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
ما هو التوقيت الصيفي وكيف بدأ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
ما هو التوقيت الصيفي وكيف بدأ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
جولة ليف بين رئاسة الجمهورية والاتفاق السعودي الإيراني
تقارير نشرة الاخبار
14:28
جولة ليف بين رئاسة الجمهورية والاتفاق السعودي الإيراني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
"بثواني قلبوا الدني فوقاني تحتاني": هذه نتيجة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي!
تقارير نشرة الاخبار
14:19
"بثواني قلبوا الدني فوقاني تحتاني": هذه نتيجة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي!
0
فنّ
12:43
في تونس... وزارة التربية تُعلن اتخاذ الاجراءات لايقاف مسلسل تلفزيوني رمضاني لهذا السبب!
فنّ
12:43
في تونس... وزارة التربية تُعلن اتخاذ الاجراءات لايقاف مسلسل تلفزيوني رمضاني لهذا السبب!
0
صحف اليوم
01:12
البنك الدولي: كذبنا عليكم بالكهرباء (الأخبار)
صحف اليوم
01:12
البنك الدولي: كذبنا عليكم بالكهرباء (الأخبار)
0
منوعات
2023-03-19
بعد أسبوعين على زواجهما... طلاق عريس "المليار يورو وكيلو الذهب" لهذا السبب!
منوعات
2023-03-19
بعد أسبوعين على زواجهما... طلاق عريس "المليار يورو وكيلو الذهب" لهذا السبب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
هل تنطوي اللامركزية الإدارية المالية على تقسيم أو شكل من أشكال الفدرالية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
هل تنطوي اللامركزية الإدارية المالية على تقسيم أو شكل من أشكال الفدرالية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
المصارف تتحدث عن مخطط مشبوهة وراء الهجمات عليها
تقارير نشرة الاخبار
14:32
المصارف تتحدث عن مخطط مشبوهة وراء الهجمات عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
ما هو التوقيت الصيفي وكيف بدأ؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
ما هو التوقيت الصيفي وكيف بدأ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
جولة ليف بين رئاسة الجمهورية والاتفاق السعودي الإيراني
تقارير نشرة الاخبار
14:28
جولة ليف بين رئاسة الجمهورية والاتفاق السعودي الإيراني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بري وميقاتي "مشوها" وهيك البلد ماشي منذ عشرات السنوات
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بري وميقاتي "مشوها" وهيك البلد ماشي منذ عشرات السنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
"بثواني قلبوا الدني فوقاني تحتاني": هذه نتيجة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي!
تقارير نشرة الاخبار
14:19
"بثواني قلبوا الدني فوقاني تحتاني": هذه نتيجة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي!
0
تقارير نشرة الاخبار
09:52
درون تضربُ اميركي في سوريا والجيشُ الاميركي يرد
تقارير نشرة الاخبار
09:52
درون تضربُ اميركي في سوريا والجيشُ الاميركي يرد
0
تقارير نشرة الاخبار
08:51
بين سوريا والسعودية تبادل للقنصليات قريبًا؟
تقارير نشرة الاخبار
08:51
بين سوريا والسعودية تبادل للقنصليات قريبًا؟
0
أخبار لبنان
08:49
وزيرُ الاعلام يطلق بالتعاون مع اليونيسيف في لبنان سياسة حماية الطفل في الإعلام
أخبار لبنان
08:49
وزيرُ الاعلام يطلق بالتعاون مع اليونيسيف في لبنان سياسة حماية الطفل في الإعلام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:09
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:09
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
أمن وقضاء
06:54
شعبة المعلومات تكشف ملابسات سقوط قاصر عن جسر "Le mall" الضبية (صورة وفيديو)
أمن وقضاء
06:54
شعبة المعلومات تكشف ملابسات سقوط قاصر عن جسر "Le mall" الضبية (صورة وفيديو)
3
فنّ
10:37
إليسا تعلن انتصارها قضائياً على زياد برجي وأحمد ماضي... "أنا وبس إلي وبس!"
فنّ
10:37
إليسا تعلن انتصارها قضائياً على زياد برجي وأحمد ماضي... "أنا وبس إلي وبس!"
4
أخبار لبنان
15:29
مجلس الوزراء سيدخل الى مشكلة رواتب القطاع العام
أخبار لبنان
15:29
مجلس الوزراء سيدخل الى مشكلة رواتب القطاع العام
5
صحف اليوم
01:28
"الوزير العوني" يحمي سلامة... وخليل ومنصوري لا يتعاونان (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:28
"الوزير العوني" يحمي سلامة... وخليل ومنصوري لا يتعاونان (نداء الوطن)
6
صحف اليوم
01:12
البنك الدولي: كذبنا عليكم بالكهرباء (الأخبار)
صحف اليوم
01:12
البنك الدولي: كذبنا عليكم بالكهرباء (الأخبار)
7
حال الطقس
03:02
طقس متقلّب يؤثر على لبنان... اليكم التفاصيل
حال الطقس
03:02
طقس متقلّب يؤثر على لبنان... اليكم التفاصيل
8
اقتصاد
15:30
لبنان في وضع شديد الخطورة... وشرط من صندوق النقد
اقتصاد
15:30
لبنان في وضع شديد الخطورة... وشرط من صندوق النقد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store