درون تضربُ اميركي في سوريا والجيشُ الاميركي يرد

ضربات جوية أميركية في شرق سوريا رداً على هجومٍ بطائرةٍ بلا طيار

هذا الفيديو يظهر اشتعال نيران في مدينة دير الزور في سوريا عقب ضربة اميركية جوية بحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل.



الضربة الجوية اقر بتنفيذها الجيش الأميركي في شرق سوريا تحديدا ليل الخميس الجمعة، وقال انها ردا على هجوم بطائرة مسيّرة الخميس كان استهدف منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي وجرح ستة آخرين.