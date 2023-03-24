ميقاتي استقبل ليف... وبحث في الاوضاع الراهنة

ميقاتي استقبل ليف... وبحث في الاوضاع الراهنة

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف عصر اليوم في دارته ، في حضور السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا .



وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الراهنة في لبنان والعلاقات الثنائية ، ونتائج جولة ليف على عدد من دول المنطقة.



وقد إستبقى الرئيس ميقاتي الوفد الاميركي الى مائدة الافطار.