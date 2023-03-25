الـLBCI جالت على المواطنين لاستطلاع آرائهم حول مدى معرفتهم بدخول لبنان التوقيت الصيفي

اليكم تفاصيل هذه الجولة..

عالمياً، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي منتصف الليلة، لكن مجلس الوزراء قرر تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى 20 نيسان. هذا القرار خلق بلبلة على اكثر من صعيد.



ففي العالَم التوقيت وتغييره يعتمد وفق خطط. أما في لبنان كل شيئ في العكس.



الـLBCI من جهتها ستستمر على التوقيت العالمي وسوف تقدم ساعتها ساعة بدءا من منتصف هذه الليلة.

وفي هذا الاطار، جالت الـLBCI على المواطنين لاستطلاع آرائهم حول مدى معرفتهم اولا بدخول لبنان التوقيت الصيفي ابتداء من منتصف الليلة ومدى التزامهم به.



اليكم تفاصيل هذه الجولة..