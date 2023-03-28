اجتماع مهم للوفد البرلماني في بروكسيل مع إيزابيل سانتوس

اجتماع مهم للوفد البرلماني في بروكسيل مع إيزابيل سانتوس

قال نواب في الوفد البرلماني إلى بروكسيل إن أهم اجتماعا عقدوه حتى اليوم هو مع المسؤولة عن دول المشرق في الإتحاد الأوروبي إيزابيل سانتوس التي تعرف لبنان جيدا...