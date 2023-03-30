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o
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11
o
متن
12
o
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o
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o
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o
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ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-30 | 14:14
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ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
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ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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