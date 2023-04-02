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إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين

ريمي درباس الكاتب: ريمي درباس
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-02 | 13:25
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إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين
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إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين

إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية..

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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