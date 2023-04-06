أعداء الامس.. أصدقاء اليوم: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان يلتقي بنظيره الايرانيّ حسين أمير عبداللهيان

قيل: ما من صداقةٍ الا بعد عداوة...قد تختصرُ هذه العبارة مسارَ العلاقاتِ السعودية الايرانيّة التي استؤنفَت الشهرَ الماضي في الصين، وتكللَت بالاجتماعِ بينهما على مستوى وزيري الخارجيّة في بكين أيضًا.