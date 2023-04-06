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حفارة توتال من بحر الشمال إلى البلوك رقم ٩
الكاتب:
بسام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-06 | 13:27
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حفارة توتال من بحر الشمال إلى البلوك رقم ٩
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حفارة توتال من بحر الشمال إلى البلوك رقم ٩
حفارة توتال من بحر الشمال إلى البلوك رقم ٩
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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