الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
16
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
16
o
الجنوب
17
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النار تلاحق إسرائيل من ثلاث جهات
الكاتب:
يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-07 | 13:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
النار تلاحق إسرائيل من ثلاث جهات
0
min
النار تلاحق إسرائيل من ثلاث جهات
النار تلاحق إسرائيل من ثلاث جهات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
تلاحق
إسرائيل
التالي
تصعيد عسكري إسرائيلي في قطاع غزة.. والفصائل الفلسطينية تردّ
الشغور يهدد حاكمية المركزي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:26
قتيل وأربعة جرحى في هجوم تل أبيب
أخبار دولية
15:26
قتيل وأربعة جرحى في هجوم تل أبيب
0
آخر الأخبار
15:12
الخارجية الإسرائيلية: إصابة 7 أشخاص بينهم إصابتان حرجتان جراء إطلاق النار في تل أبيب
آخر الأخبار
15:12
الخارجية الإسرائيلية: إصابة 7 أشخاص بينهم إصابتان حرجتان جراء إطلاق النار في تل أبيب
0
آخر الأخبار
14:57
القناة 14 العبرية: إصابات خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب
آخر الأخبار
14:57
القناة 14 العبرية: إصابات خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
خطر ألغام! الجيش اللبناني يحذر ويفكك…
تقارير نشرة الاخبار
14:02
خطر ألغام! الجيش اللبناني يحذر ويفكك…
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
خطر ألغام! الجيش اللبناني يحذر ويفكك…
تقارير نشرة الاخبار
14:02
خطر ألغام! الجيش اللبناني يحذر ويفكك…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية بأقل كلفة وللجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية بأقل كلفة وللجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
سباق يجمع في مدرسة سيدة الجمهور للمرة الأولى مختلف الأجيال معًا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
سباق يجمع في مدرسة سيدة الجمهور للمرة الأولى مختلف الأجيال معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل من إفراج قريب عن المعتقلين الفرنسيين في إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل من إفراج قريب عن المعتقلين الفرنسيين في إيران؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-04-06
أفعى كوبرا على متن طائرة تجبر طياراً على الهبوط الاضطراري
منوعات
2023-04-06
أفعى كوبرا على متن طائرة تجبر طياراً على الهبوط الاضطراري
0
حال الطقس
2023-04-06
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-04-06
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-06
مقدمة النشرة المسائية 06-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-06
مقدمة النشرة المسائية 06-04-2023
0
منوعات
2023-04-03
إقامة برج إيفل ثانٍ في باريس ... أصغر بـ10 مرات من الأساسي
منوعات
2023-04-03
إقامة برج إيفل ثانٍ في باريس ... أصغر بـ10 مرات من الأساسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
خطر ألغام! الجيش اللبناني يحذر ويفكك…
تقارير نشرة الاخبار
14:02
خطر ألغام! الجيش اللبناني يحذر ويفكك…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية بأقل كلفة وللجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية بأقل كلفة وللجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
سباق يجمع في مدرسة سيدة الجمهور للمرة الأولى مختلف الأجيال معًا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
سباق يجمع في مدرسة سيدة الجمهور للمرة الأولى مختلف الأجيال معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل من إفراج قريب عن المعتقلين الفرنسيين في إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل من إفراج قريب عن المعتقلين الفرنسيين في إيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قاطعوا شراء الصيصان الملونة... لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قاطعوا شراء الصيصان الملونة... لهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
العم عزّت... طاقة ايجابية عمرها مئة عام
تقارير نشرة الاخبار
13:34
العم عزّت... طاقة ايجابية عمرها مئة عام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"علي الله" إلى الحرية وتبقى غروبات الواتساب خير شاهد…
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"علي الله" إلى الحرية وتبقى غروبات الواتساب خير شاهد…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
التطورات في الداخل الإسرائيلي... هل أتت خدمة لنتنياهو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:08
التطورات في الداخل الإسرائيلي... هل أتت خدمة لنتنياهو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
النار تلاحق إسرائيل من ثلاث جهات
تقارير نشرة الاخبار
13:07
النار تلاحق إسرائيل من ثلاث جهات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
23:42
الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في لبنان فجراً.. (فيديو وصور)
أخبار لبنان
23:42
الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في لبنان فجراً.. (فيديو وصور)
2
أمن وقضاء
01:31
الجيش: العثور على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق في سهل مرجعيون (صور)
أمن وقضاء
01:31
الجيش: العثور على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق في سهل مرجعيون (صور)
3
فنّ
04:34
وفاة شيرين الطحان بعد صراع طويل مع مرض السرطان
فنّ
04:34
وفاة شيرين الطحان بعد صراع طويل مع مرض السرطان
4
أخبار لبنان
01:27
الـLBCI دخلت فجراً الى إحدى النقاط الأساسية التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان (فيديو)
أخبار لبنان
01:27
الـLBCI دخلت فجراً الى إحدى النقاط الأساسية التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان (فيديو)
5
خبر عاجل
11:51
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله
خبر عاجل
11:51
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله
6
أخبار لبنان
18:37
هكذا هو الوضع في جنوب لبنان...
أخبار لبنان
18:37
هكذا هو الوضع في جنوب لبنان...
7
خبر عاجل
18:43
نتنياهو بعد إنتهاء اجتماع الحكومة الأمنية: ردنا من الليلة وبعدها سيكلف أعداءنا ثمنًا باهظًا
خبر عاجل
18:43
نتنياهو بعد إنتهاء اجتماع الحكومة الأمنية: ردنا من الليلة وبعدها سيكلف أعداءنا ثمنًا باهظًا
8
أخبار لبنان
07:20
القضاء الفرنسي يدعي على مروان خير الدين بهذه الجرائم...
أخبار لبنان
07:20
القضاء الفرنسي يدعي على مروان خير الدين بهذه الجرائم...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store