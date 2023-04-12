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ضاع التمويل...غاب المولوي وطارت الانتخابات البلدية
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-12 | 13:27
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ضاع التمويل...غاب المولوي وطارت الانتخابات البلدية
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ضاع التمويل...غاب المولوي وطارت الانتخابات البلدية
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