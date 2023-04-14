هل تعودُ سوريا الى الحضنِ العربيّ أم لا؟

هل تعودُ سوريا الى الحضنِ العربيّ أم لا؟



هل تعودُ سوريا الى الحضنِ العربيّ أم لا؟



وهل تنعقدُ القمةُ العربيةُ المرتقبة في السعودية في التاسع عشر من شهرِ أيار بحضورِ دمشق؟



لا جوابَ واضحًا. فحتى الان، لا تزالُ دولٌ تعارضُ عودتَها الى الجامعةِ العربية، أبرزُها قطر.