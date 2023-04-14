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الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة: لمزيد من السرعة ومواكبة للتطور
الكاتب:
سيلينا بريدي
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-14 | 13:30
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الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة: لمزيد من السرعة ومواكبة للتطور
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الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة: لمزيد من السرعة ومواكبة للتطور
الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة: لمزيد من السرعة ومواكبة للتطور
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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