الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قانون الشراء العام لمحاربة الفساد.. ما إن دخل حيز النفيذ حتى عدل من قبل النواب
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-19 | 13:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
قانون الشراء العام لمحاربة الفساد.. ما إن دخل حيز النفيذ حتى عدل من قبل النواب
0
min
قانون الشراء العام لمحاربة الفساد.. ما إن دخل حيز النفيذ حتى عدل من قبل النواب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
اقتصاد
الشراء
العام
لمحاربة
الفساد..
النفيذ
النواب
التالي
الوفد النيابي اللبناني في واشنطن يواصل لقاءاته.. ويشرح الواقع اللبناني امام المجموعة الاميركية من اجل لبنان ومعهد الشرق الاوسط
مفاجآت في المراحل الاقصائية من دوري الـNBA
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:33
روبرت كينيدي يترشح للإنتخابات الرئاسية
أخبار دولية
15:33
روبرت كينيدي يترشح للإنتخابات الرئاسية
0
آخر الأخبار
15:28
سقوط 24 قتيلًا في هجومين في بوركينا فاسو
آخر الأخبار
15:28
سقوط 24 قتيلًا في هجومين في بوركينا فاسو
0
أخبار دولية
15:19
أربعة قتلى على الأقل بهجوم إستهدف وفدًا رسميًا في مالي
أخبار دولية
15:19
أربعة قتلى على الأقل بهجوم إستهدف وفدًا رسميًا في مالي
0
أخبار دولية
15:13
إضراب جديد مرتقب في مطار هيثرو في لندن
أخبار دولية
15:13
إضراب جديد مرتقب في مطار هيثرو في لندن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل يدخل التطور الرقمي إلى مناهج المدارس الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل يدخل التطور الرقمي إلى مناهج المدارس الخاصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
0
رياضة
13:40
اللبنانيون يرحبون بـ"سبيلمان" على وسائل التواصل الإجتماعي
رياضة
13:40
اللبنانيون يرحبون بـ"سبيلمان" على وسائل التواصل الإجتماعي
0
رياضة
13:38
من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟
رياضة
13:38
من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
هدنة انسانية لم تدم في السودان
تقارير نشرة الاخبار
08:11
هدنة انسانية لم تدم في السودان
0
أخبار لبنان
2023-04-18
فرنجية من بكركي: لم أسمع فيتو سعودياً من المملكة او من أصدقائها.. ومن البديهي أن نسير بالاصلاحات وندعم الاتفاق مع صندوق النقد
أخبار لبنان
2023-04-18
فرنجية من بكركي: لم أسمع فيتو سعودياً من المملكة او من أصدقائها.. ومن البديهي أن نسير بالاصلاحات وندعم الاتفاق مع صندوق النقد
0
صحف اليوم
01:21
فقيه لـ"الأنباء": لا مبرر للقطاع العام للاستمرار بالاضراب بعد الزودات
صحف اليوم
01:21
فقيه لـ"الأنباء": لا مبرر للقطاع العام للاستمرار بالاضراب بعد الزودات
0
صحف اليوم
23:35
الرئاسة الى الواجهة... (الجمهورية)
صحف اليوم
23:35
الرئاسة الى الواجهة... (الجمهورية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل يدخل التطور الرقمي إلى مناهج المدارس الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل يدخل التطور الرقمي إلى مناهج المدارس الخاصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
0
رياضة
13:40
اللبنانيون يرحبون بـ"سبيلمان" على وسائل التواصل الإجتماعي
رياضة
13:40
اللبنانيون يرحبون بـ"سبيلمان" على وسائل التواصل الإجتماعي
0
رياضة
13:38
من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟
رياضة
13:38
من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أميركا فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال ساعدت اللبناني ناظم أحمد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أميركا فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال ساعدت اللبناني ناظم أحمد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قرار يؤكد ان ملف تلزيم انشاء مبنى جديد في المطار... باطل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قرار يؤكد ان ملف تلزيم انشاء مبنى جديد في المطار... باطل
0
أخبار لبنان
13:27
جولة الوفد النيابي المعارض في أميركا... جديد لقاءات اليوم وتحديدًا مع هوكستين
أخبار لبنان
13:27
جولة الوفد النيابي المعارض في أميركا... جديد لقاءات اليوم وتحديدًا مع هوكستين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
قانون الشراء العام لمحاربة الفساد.. ما إن دخل حيز النفيذ حتى عدل من قبل النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
قانون الشراء العام لمحاربة الفساد.. ما إن دخل حيز النفيذ حتى عدل من قبل النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
القطاع العام حصل على زيادة في الرواتب.. فمن أين سيتم تأمين الاموال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
القطاع العام حصل على زيادة في الرواتب.. فمن أين سيتم تأمين الاموال؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:50
الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
خبر عاجل
15:50
الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
2
أمن وقضاء
02:53
يدخل محالًا تجارية قبل إقفالها ويبيت فيها ثم يسرق أمولا ويتوارى في الصباح.. و"المعلومات" توقفه
أمن وقضاء
02:53
يدخل محالًا تجارية قبل إقفالها ويبيت فيها ثم يسرق أمولا ويتوارى في الصباح.. و"المعلومات" توقفه
3
خبر عاجل
08:29
المديرية العامة للأمن العام تتوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر
خبر عاجل
08:29
المديرية العامة للأمن العام تتوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر
4
حال الطقس
23:58
طقس مستقر ودافىء اليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟
حال الطقس
23:58
طقس مستقر ودافىء اليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟
5
أخبار دولية
16:00
فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
أخبار دولية
16:00
فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
6
فنّ
07:45
نوال الزغبي تضع حدّاً للمغرضين بعد اتهامها بشرب الكحول في رمضان!
فنّ
07:45
نوال الزغبي تضع حدّاً للمغرضين بعد اتهامها بشرب الكحول في رمضان!
7
أخبار لبنان
06:31
وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات
أخبار لبنان
06:31
وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات
8
خبر كاذب
10:17
ما حقيقة العثور راهناً على كمية كبيرة من الأموال في منزل حميدتي؟
خبر كاذب
10:17
ما حقيقة العثور راهناً على كمية كبيرة من الأموال في منزل حميدتي؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store