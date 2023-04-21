يَحُلُ العيدُ على لبنان على الرَغمِ من كل مشاكلِه السياسية والاقتصادية، واللبنانيّ كما كل عام يأبى أنّ يعيّد ولو بِما مَلُكَت يداه.كيف تبدو أجواء عيد الفطر في العاصمة بيروت؟