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الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-21 | 06:12
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الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
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الجالية اللبنانية في السودان تحاول الهروب من مناطق النزاع الى الآمنة
الهدنة في السودان تحاول الجالية اللبنانية الاستفادة منها للهروب من مناطق النزاع الى مناطق آمنة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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