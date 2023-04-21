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رغم المشاكل المعيشية... المسلمون في لبنان يحتفلون بعيد الفطر
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-21 | 13:10
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رغم المشاكل المعيشية... المسلمون في لبنان يحتفلون بعيد الفطر
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رغم المشاكل المعيشية... المسلمون في لبنان يحتفلون بعيد الفطر
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