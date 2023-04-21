قصصُ تهريب نازحين على لسان سوريين... هكذا تنشط المعابر غير الشرعية!

منذ 10 سنوات، نزحت هذه السيدة من الرقة الى مشاريع القاع هربا من الحرب السورية. لم تجد سبيلا لتلقي العلاج في سوريا سوى التهريب.



حالها كحال مئات السوريين الذي يتنقلون يوميا بين لبنان وسوريا عبر المعابر غير الشرعية.



وفي هذا الاطار، ردت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا ابو خالد على أسئلة الـLBCI في ما يتعلّق بالنازحين. وأكدت أن نوايا اللاجئين لا تزال مرتبطة بالوضع داخل سوريا، وتؤثر مجموعة من العوامل على قراراتهم بالعودة أو بعدمها، مشيرة الى ان "معظم اللاجئين يقولون للمفوضية أنهم ما زالوا قلقين بشأن السلامة والأمن، السكن، تأمين الخدمات الأساسية وسُبل العيش".



وقالت: "تشير محادثات المفوضية وتفاعلاتها مع اللاجئين إلى أن التنقلات ذهابا وإيابا بين لبنان وسوريا نادرة، حيث إن تكاليف ومخاطر التحركات غير النظامية عبر الحدود في كلا الاتجاهين، في الغالب بمشاركة المهربين، مرتفعة للغاية ولدرجة أن الغالبية العظمى من السوريين لا يلجأون إلى هذه الممارسة".



وأضافت: "مع ذلك، في الحالات التي تحدد فيها المفوضية لاجئًا سوريًا عاد إلى سوريا، نتحقق من المعلومات ثم نقوم بشطب ملفه. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات قد يكون فيها للاجئين أسباب ملحة للعودة، وقد يقومون بذلك لسبب معين وفترة زمنية محدودة".



وأكدت أن المفوضية تشجّع الحكومة اللبنانية على مشاركة البيانات التي لديها حول هذه التحركات مع المفوضية حتى نتمكن من مراجعة ومقارنة البيانات للتعاون بشكل أكبر في هذه القضية، لافتة الى ان "المفوضية تواصل استعدادها للتعامل مع السلطات ذات الصلة بطريقة منهجية معززة لمشاركة البيانات ورصد هذه التحركات وفقا لمبادئ الحماية وتبادل البيانات".