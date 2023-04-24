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جولةٌ ثانيةٌ مرتقبةٌ في الساعاتِ المقبلة لإجلاءِ لبنانيين من السودان...

جولةٌ ثانيةٌ مرتقبةٌ في الساعاتِ المقبلة لإجلاءِ لبنانيين من السودان...

بعدَ عمليةِ الاجلاء الاولى للبنانيينَ في السودان، جولةٌ ثانيةٌ مرتقبةٌ في الساعاتِ المقبلة لإجلاءِ باقي اللبنانيينَ.



عمليةُ الاجلاء الثانية تأتي في وقت انهيارِ شبكةِ الانترنت بشكلِ شبهٍ كليٍ في السودان بالإضافةِ الى انقطاعٍ بالكهرباء والمياه.



اللبنانيّ عبد الرحمن الطياره روى لل lbci عبرَ الهاتف تفاصيلَ التحضيراتِ للرحلةِ الثانية المقبلة. التفاصيل في الفيديو اعلاه...

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