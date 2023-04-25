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لبنانيون يتحضرون لمغادرة السودان بمساعدة السعودية…

رنيم بو خزام الكاتب: رنيم بو خزام
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-25 | 13:27
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لبنانيون يتحضرون لمغادرة السودان بمساعدة السعودية…
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لبنانيون يتحضرون لمغادرة السودان بمساعدة السعودية…

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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