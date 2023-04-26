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بعد مئة عام على صدور كتاب النبي... جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك

بترا ابو حيدر الكاتب: بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-26 | 13:53
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بعد مئة عام على صدور كتاب النبي... جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك
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بعد مئة عام على صدور كتاب النبي... جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك

بعد مئة عام على صدور كتاب النبي... جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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