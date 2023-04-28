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بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-28 | 13:30
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بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
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بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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