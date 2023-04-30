الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق

تقارير نشرة الاخبار
2023-04-30 | 13:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق

الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

الاخيرة

لبيار

LBCI التالي
مقدمة النشرة المسائية 30-04-2023
صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:23

هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": ورقة الوزير عصام شرف الدين وخطة الرئيس دياب لعودة النازحين يجب ان توضع على الطاولة وبحضور العميد بيسري والوزراء المعنيين يمكننا اكمال المفاوضات مع الجانب السوري

LBCI
آخر الأخبار
15:20

المديرة التنفيذيّة لـ "كلنا إرادة" ديانا منعم لـ "الأحد مع ماريو": النظام السوري لا يريد عودة النازحين الى بلادهم بالتالي يجب استعمال طرق غير فقط الحديث مع الأسد لإعادة النازحين بل يجب ان يكون هناك من عمل دبلوماسي من اجل العودة

LBCI
آخر الأخبار
15:10

هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": عندما قررنا القيام بالعودة الآمنة تكثف الاتصالات والمساعدات على النازحين ليبقوا هنا وهناك قسم من الدول غير راضِ على العودة وتحت شعار الانسانية تقف سياسات أبعد من ذلك كالدمج

LBCI
آخر الأخبار
14:56

هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": نريد الداتا لأننا نعرف ان هناك الآلاف من السوريين الذين يخرجون ويدخلون الى لبنان عبر المعابر الشرعية كلّ عام ونعتقد انهم مسجلون كنازحين وهناك منظمات دولية كثيرة تتاجر بالنزوح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السعودية، سوريا، الاردن، العراق ومصر غدًا في عَمّان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عون وباسيل يشدان عصب التيار في جزين...نعم لعودة السوريين، لا للتحريض عليهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مركزٌ لدراسة الشرائط المصورة العربية يبصر النور في بيروت..وإحتفاء بمحمود كحيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ملف النازحين السوريين: إجتماع الثلثاء وداتا منتظرة وخطة جديدة

LBCI
فنّ
2023-04-28

إد شيران يعزف ويغنّي في المحكمة لإثبات براءته من اتهامات بسرقة أدبية

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-25

وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وحددت له يوم الخميس ثلاثة مواعيد مع كل من بري وميقاتي ووزير الخارجية

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-26

"الشؤون الإجتماعية" أطلقت "برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة" بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السعودية، سوريا، الاردن، العراق ومصر غدًا في عَمّان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عون وباسيل يشدان عصب التيار في جزين...نعم لعودة السوريين، لا للتحريض عليهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مركزٌ لدراسة الشرائط المصورة العربية يبصر النور في بيروت..وإحتفاء بمحمود كحيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أبرز عمليات قوى الامن الداخلي في الامن أمانة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

منتخب الارز لكرة السلة إلى أهم بطولات العالم: التحدي بأمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ملف النازحين السوريين: إجتماع الثلثاء وداتا منتظرة وخطة جديدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:36

بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟

LBCI
أمن وقضاء
05:40

سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين

LBCI
أخبار لبنان
04:30

بعد تداول صورة بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية.. رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: مفبركة

LBCI
أخبار لبنان
05:54

مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين

LBCI
اخبار البرامج
07:10

نادين الراسي تروي بحرقة تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي!

LBCI
أخبار لبنان
07:49

عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
23:55

آلان عون لـ"الشرق الأوسط": لم يحصل أي تقدم مع حزب الله في الموضوع الرئاسي وما زالت المواقف متباعدة

LBCI
أخبار لبنان
09:07

قرارات ليوحنا العاشر بعد "ثبوت وقوع تجاوزات خطيرة من المعتمد البطريركي في السويد"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة