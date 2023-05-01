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ماذا قال وزير الخارجية الاردنية للـLBCI عن عودة سوريا الى الجامعة العربية؟ وهل اجتماع عمّان حول سوريا ايجابي ام سلبي؟

ماذا قال وزير الخارجية الاردنية للـLBCI عن عودة سوريا الى الجامعة العربية؟

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