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من سيحل معضلة عودة النازحين في ظل الانتشار الكثيف للمخيمات العشوائية؟

ريمي درباس الكاتب: ريمي درباس
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06 | 13:44
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من سيحل معضلة عودة النازحين في ظل الانتشار الكثيف للمخيمات العشوائية؟
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من سيحل معضلة عودة النازحين في ظل الانتشار الكثيف للمخيمات العشوائية؟

من سيحل معضلة عودة النازحين في ظل الانتشار الكثيف للمخيمات العشوائية؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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