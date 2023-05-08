ماذا قال المتحدث بإسم الجامعة العربية للـLBCI حول دعوة سوريا للقمة العربية المقبلة؟

بإنتظار إنعقاد القمة العربية في التاسع عشر من الحالي، والتي تلقى الرئيس نجيب ميقاتي دعوة لحضورها نقلها اليه السفير السعودي وليد البخاري، تتجه الأنظار إلى مستوى التمثيل السوري فيها، وإلى خطوات التطبيع العربية - السورية التي ستليها.



فماذا قال المتحدث بإسم الجامعة العربية جمال رشدي للـLBCI حول دعوة سوريا للقمة العربية المقبلة؟