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الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-08 | 16:49
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الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
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الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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