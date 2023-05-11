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الترويقة مع فرنجية والغداء مع الاعتدال... هل تبدّل الموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي؟
الكاتب:
ريمي درباس
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-11 | 13:22
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الترويقة مع فرنجية والغداء مع الاعتدال... هل تبدّل الموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي؟
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الترويقة مع فرنجية والغداء مع الاعتدال... هل تبدّل الموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي؟
الترويقة مع فرنجية والغداء مع الاعتدال... هل تبدّل الموقف السعودي من الاستحقاق الرئاسي؟
*
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