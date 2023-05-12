القضاء قال كلمته في الطعن المقدم حول الظهور الاعلامي للمحامين... اليكم التفاصيل

اليكم التفاصيل..



قال القضاء كلمته في الطعن المقدم حول الظهور الاعلامي للمحامين... فصادق على صحة التعديلات التي اجرتها نقابة المحامين في بيروت، وبالتالي يمنع على اي محام من الظهور الإعلامي دون اذن مسبق من النقابة.



اليكم التفاصيل..



