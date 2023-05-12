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صواريخ الفصائل الفلسطينية تصل الى تل أبيب... فما هي؟

طوني مراد الكاتب: طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-12 | 13:20
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صواريخ الفصائل الفلسطينية تصل الى تل أبيب... فما هي؟
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صواريخ الفصائل الفلسطينية تصل الى تل أبيب... فما هي؟

صواريخ الفصائل الفلسطينية تصل الى تل أبيب... فما هي؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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