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دفع الضرائب مستمر...
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-14 | 08:01
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دفع الضرائب مستمر...
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دفع الضرائب مستمر...
تواصل وزارة المال فتح أبوابها للمكلفين لدفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم مع اعفاءات من غرامات التأخير حتى ظهر غد الاثنين.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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