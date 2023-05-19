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متن
19
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الفنان غازي الباقر يرسم احاديث الناس والسياسيين بريشة مرحة
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-19 | 14:29
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الفنان غازي الباقر يرسم احاديث الناس والسياسيين بريشة مرحة
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الفنان غازي الباقر يرسم احاديث الناس والسياسيين بريشة مرحة
الفنان غازي الباقر يرسم احاديث الناس والسياسيين بريشة مرحة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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