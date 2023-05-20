العلاقة بين سوريا وتركيا في حديث أردوغان مع شبكة CNN الأميركية

العلاقة بين سوريا وتركيا في حديث أردوغان مع شبكة CNN الأميركية

العلاقة بين سوريا وتركيا تطرق اليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة حصرية مع شبكة ـCNN الاميركية حيث اكد انفتاحه على المصالحة مع نظيره السوري بشار الاسد وذلك في حال تعاون دمشق في معركة تركيا ضد الارهاب في الجزء الشمالي من سوريا.